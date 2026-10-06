На Урале за неделю 29 тысяч заболели ОРВИ: грипп отступает

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировали 14,2 тысячи случаев ОРВИ из 29 тысяч по всей Свердловской области, при этом заболеваемость гриппом в регионе снизилась на 8,4% по сравнению с предыдущей неделей.
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