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Общественник Аверкиева: 10% популяции птиц погибли в Анапе из-за разлива мазута

Общественник Аверкиева: 10% популяции птиц погибли в Анапе из-за разлива мазута

Из-за разлива мазута в Черном море в районе Анапы погибло более 10% местной популяции птиц. Об этом рассказала представитель Российского биологического общества Валерия Аверкиева в беседе с «Краснодарскими известиями».

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