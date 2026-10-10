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Регионы России

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Вьетнамский Фукуок возглавил рейтинг лучших азиатских островов по версии Condé Nast Traveler

Вьетнамский Фукуок возглавил рейтинг лучших азиатских островов по версии Condé Nast Traveler

Вьетнамский остров Фукуок стал лидером престижной премии Readers' Choice Awards 2026 от американского журнала Condé Nast Traveler, обойдя такие популярные туристические направления, как Бали, Боракай и Пхукет.

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