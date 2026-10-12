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Мировое обозрение

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Песков заявил о важности признания реалий Киевом для мира с Украиной

Песков заявил о важности признания реалий Киевом для мира с Украиной

Главное в тезисах: Ключевое условие Москвы: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для запуска мирного процесса Киев должен проявить политическую волю и признать сложившиеся на земле реалии.

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