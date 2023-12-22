Экс-участницу "Битвы экстрасенсов" оштрафовали за дискредитацию ВС России

В пресс-службе Евпаторийского городского суда сообщили, что сегодня в ходе рассмотрения административного дела в отношении блогера и бывшей участницы телепроекта "Битва экстрасенсов" она была признана виновной в дискредитации ВС РФ и оштрафована на 30 тыс .