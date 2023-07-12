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Сын сатирика Семёна Альтова откроет в особняке Сысоева ресторан

Примерные затраты на реконструкцию оцениваются в 100 тыс. рублей на 1 кв. метр. Предприниматель Павел Альтов, сын известного сатирика Семёна Альтова, собирается создать в доме на 9-й линии Васильевского острова, 60 многофункциональное пространство.

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