Сын сатирика Семёна Альтова откроет в особняке Сысоева ресторан

Примерные затраты на реконструкцию оцениваются в 100 тыс. рублей на 1 кв. метр. Предприниматель Павел Альтов, сын известного сатирика Семёна Альтова, собирается создать в доме на 9-й линии Васильевского острова, 60 многофункциональное пространство.