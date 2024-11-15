Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный бизнес-гороскоп за 18 - 24 ноября

Существуют определенные финансовые затруднения, которые удастся преодолеть к концу недели. В понедельник избавьтесь от ненужных бумаг, но будьте внимательны при разборе документов, чтобы не выкинуть то, что еще пригодится.
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