На пути к нездоровому обществу/зачем выложено в сеть видео с гибелью артиста Большого театра?

Медвежий уголПолитикаНа пути к нездоровому обществу/зачем выложено в сеть видео с гибелью артиста Большого театра? Знаете, кого мне порою напоминает – уж не знаю как правильно: общество или государство целом? Наверное, оба.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПРОСТО ВАЛЕРИЙИзвините, автор, но Вы, вопреки смыслу текста, сами выложили это видео в виде ссылки на какую-то газетку. Зачем это сделали Вы?АМАлиса МайскаяВсе это происходит от того, что в обществе, (не только в РФ, повсеместно), очень высок уровень тревоги и скрытой агрессии. Просмотр кровавых сцен, фильмов-катастроф, не менее кровожадных боевиков и "ужастиков", позволяет людям немного разгрузиться, снизить внутреннее напряжение.АМАлиса МайскаяВсе это происходит от того, что в обществе, (не только в РФ, повсеместно), очень высок уровень тревоги и скрытой агрессии. Просмотр кровавых сцен, фильмов-катастроф, не менее кровожадных боевиков и "ужастиков", позволяет людям немного разгрузиться, снизить внутреннее напряжение.Комментировать
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