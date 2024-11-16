Зачем мы читаем гороскопы, даже если в них не верим: мнение психолога

Безобидное развлечение отнимает у нас право принимать решение. 123RF/legion-media.ru Спорим, вы тоже иногда залезаете в гороскоп, подходите на ивенте к женщине с таро или покупаете разбор натальной карты просто из любопытства, с мыслью «я не то чтобы сильно верю, но…» ? Разобрали с психологом, как даже через призму скепсиса мы периодически доверяем жизнь звездам.