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  • Валерий Светлый
    Старая песочница способна только на скрипы. Не петь, а скрипеть она может.«Алла будет петь»...
  • Юрий Зубрин
    Очень кому-то нужно ,чтобы эту ПАРЧЮШКУ не забывали !«Алла будет петь»...
  • Вовладар Даров
    Надоели вы уже с этой Аллой, забудьте вы уже этих предателей !!!!«Алла будет петь»...

Зачем мы читаем гороскопы, даже если в них не верим: мнение психолога

Зачем мы читаем гороскопы, даже если в них не верим: мнение психолога

Безобидное развлечение отнимает у нас право принимать решение. 123RF/legion-media.ru Спорим, вы тоже иногда залезаете в гороскоп, подходите на ивенте к женщине с таро или покупаете разбор натальной карты просто из любопытства, с мыслью «я не то чтобы сильно верю, но…» ? Разобрали с психологом, как даже через призму скепсиса мы периодически доверяем жизнь звездам.

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