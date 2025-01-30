Свыше полумиллиона палестинцев вернулись на север Газы

В северные районы сектора Газа за последние дни вернулись более полумиллиона палестинцев. По сведениям телеканала Al Jazeera, люди преодолевают пешком 30-километровый путь, идя с юга анклава в его северные части.
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