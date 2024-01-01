В соцсетях разгорелась дискуссия о судьбах героев «Иронии судьбы»

В соцсети в преддверии Нового года разгорелось обсуждение «Иронии судьбы». Одна из пользовательниц поделилась недоумением по поводу выбора главной героини – как она могла поменять надёжного и обеспеченного Ипполита на «этого взбалмошного романтика Женю?!» Ведь с Ипполитом её ждали комфортные отношения, о которых с Женей придётся только мечтать.