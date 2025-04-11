С начала года в Тульской области сдали 231 тысячу квадратных метров жилья

За три месяца текущего года в Тульской области сдали 231 тысячу квадратных метров нового жилья, по словам первого замгубернатора региона Михаила Пантелеева, передает пресс-служба областного правительства.
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