Трамп назвал неожиданное последствие возможной победы демократов на выборах

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что он может стать последним президентом-республиканцем в США, если Демократической партии удастся выиграть промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.
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