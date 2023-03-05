Росгвардейцы задержали устроившего стрельбу на Рубинштейна дебошира

По предварительным данным, пьяный мужчина успел ранить из оружия двух или трех прохожих. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу из травматического пистолета вечером 4 марта в центре Петербурга — на улице Рубинштейна, 5, неподалеку от Малого драматического театра.
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