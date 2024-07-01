Постапокалиптическая стратегия Cataclismo от авторов Moonlighter отправит на защиту п...

Постапокалиптическая стратегия Cataclismo от авторов Moonlighter отправит на защиту последнего оплота человечества — дата выхода в раннем доступе SteamИздательство Hooded Horse и разработчики из испанской студии Digital Sun (Moonlighter, The Mageseeker: A League of Legends Story) объявили новую дату выхода в раннем доступе своей постапокалиптической стратегии Cataclismo.