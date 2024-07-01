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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Постапокалиптическая стратегия Cataclismo от авторов Moonlighter отправит на защиту п...

Постапокалиптическая стратегия Cataclismo от авторов Moonlighter отправит на защиту п...

Постапокалиптическая стратегия Cataclismo от авторов Moonlighter отправит на защиту последнего оплота человечества — дата выхода в раннем доступе SteamИздательство Hooded Horse и разработчики из испанской студии Digital Sun (Moonlighter, The Mageseeker: A League of Legends Story) объявили новую дату выхода в раннем доступе своей постапокалиптической стратегии Cataclismo.

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