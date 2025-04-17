Власти Кубы предупредили о незаконности работы Starlink на острове

Предупреждение о нарушениях, затрагивающих услуги общественной и мобильной телефонной связи, а также суверенитет радиочастотного спектра Кубы, в связи с незаконным ввозом в страну оборудования спутниковой связи Starlink, опубликовало руководство министерства связи республики 13 апреля на страницах газеты Granma.