Власти Кубы предупредили о незаконности работы Starlink на острове

Предупреждение о нарушениях, затрагивающих услуги общественной и мобильной телефонной связи, а также суверенитет радиочастотного спектра Кубы, в связи с незаконным ввозом в страну оборудования спутниковой связи Starlink, опубликовало руководство министерства связи республики 13 апреля на страницах газеты Granma.
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