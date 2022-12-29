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Сколько денег получила Молдова по итогам трех конференций поддержки

Более 420 млн евро перечислено в бюджет по итогам трех конференций Платформы поддержки Молдовы. В текущем году Республике Молдова пришлось столкнуться с рядом накладывающихся друг на друга кризисов в результате многоплановых последствий войны в Украине: с одной стороны, гуманитарный кризис, вызванный волной беженцев, которым необходимо управлять молдавским властям, с другой стороны, экономическ .

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