Главе СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Москве

Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве по факту ДТП на западе Москвы, в котором пострадала семейная пара с малолетним ребенком, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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