Очевидцы помогли спасти унесенного в море на сапборде человека

Спасение человека, унесенного в море сильным отжимным ветром, стало возможно благодаря сигналу неравнодушных очевидцев, 14 июля сообщает министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии