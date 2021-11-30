Экономист Колобанов спрогнозировал стоимость газа в ближайшие два-три года

Среднегодовые цены на газ в Европе в ближайшие два-три года будут находиться в диапазоне 300-600 долларов за тысячу кубометров, спрогнозировал в беседе с РИА Новости заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.