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Экономист Колобанов спрогнозировал стоимость газа в ближайшие два-три года

Экономист Колобанов спрогнозировал стоимость газа в ближайшие два-три года

  Среднегодовые цены на газ в Европе в ближайшие два-три года будут находиться в диапазоне 300-600 долларов за тысячу кубометров, спрогнозировал в беседе с РИА Новости заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

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