CNN: Байден ожидает взвешенного ответа от Израиля на обстрел со стороны Ирана

Это необходимо, чтобы избежать полномасштабной войны в регионе Президент Соединенных Штатов Джо Байден ожидает от Израиля взвешенного ответа на ракетный обстрел со стороны Ирана, чтобы избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.
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