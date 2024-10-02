CNN: Байден ожидает взвешенного ответа от Израиля на обстрел со стороны Ирана

Это необходимо, чтобы избежать полномасштабной войны в регионе Президент Соединенных Штатов Джо Байден ожидает от Израиля взвешенного ответа на ракетный обстрел со стороны Ирана, чтобы избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.