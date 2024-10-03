Российские военные всего за месяц освободили Угледар: главное об СВО за 3 октября

ВС РФ освободили Угледар, который является важным логистическим центром в ДНР. ВСУ потеряли более 300 бойцов на курском направлении, а российская артиллерия нанесла удар по энергетическим объектам на Украине, которые обеспечивали ее армию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии