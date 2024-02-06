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​Экс-генсек РФС Воробьев о Роналду: Эпохи в футболе определяются не игроками

​Экс-генсек РФС Воробьев о Роналду: Эпохи в футболе определяются не игроками

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев ответил на вопрос о футбольных заслугах португальца Криштиану Роналду, который выступает в саудовском "Аль-Насре", передает "Евро-Футбол.

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