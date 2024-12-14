Наша армия заняла село Анновка в"мешке"к югу от Курахово и теперь контролирует всю территорию"мешка", которую ранее удерживали в оперативном окружении ВСУ.
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Наша армия заняла село Анновка в"мешке"к югу от Курахово и теперь контролирует всю территорию"мешка", которую ранее удерживали в оперативном окружении ВСУ.