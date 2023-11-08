В Архангельске пройдёт форум для представителей сферы гостеприимства

«Поморская HoReCa» состоится 21 ноября на базе агентства регионального развития Архангельской области в 11:00— Мы вновь соберём всех заинтересованных в развитии отрасли для обсуждения проблем и возможностей, обмена опытом, презентации своих навыков, умений, продуктов и услуг, — отметил генеральный директор агентства регионального развития Максим Заборский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии