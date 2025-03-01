Русская весна
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Русская весна

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Как Трамп отбрил британского премьера, упаковав это в пару издевательских шуток

Как Трамп отбрил британского премьера, упаковав это в пару издевательских шуток

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в контексте сложившейся к моменту встречи политической ситуации.

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Комментарии
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Eduard
Англикос до сих пор уверен,что если Англия разделена проливом,то и воевать никто их не станит.Ракетам это всё равно,как и заборы границ!
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