Бывший кубанский судья оспаривает приговор за смертельное ДТП в Верховном суде

Бывший кубанский судья оспаривает приговор за смертельное ДТП в Верховном судеБывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский подал в Верховный суд Российской Федерации жалобу, в которой оспаривает приговор, вынесенный ему за ДТП со смертельным исходом.