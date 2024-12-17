Бывший кубанский судья оспаривает приговор за смертельное ДТП в Верховном суде

Бывший кубанский судья оспаривает приговор за смертельное ДТП в Верховном судеБывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский подал в Верховный суд Российской Федерации жалобу, в которой оспаривает приговор, вынесенный ему за ДТП со смертельным исходом.
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