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Царьград

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Губернатор Югры распорядился о дистанционном обучении для второй смены

Губернатор Югры распорядился о дистанционном обучении для второй смены

Во всех образовательных учреждениях Югры с введением режима беспилотной опасности устанавливается дистанционное обучение для второй смены.

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