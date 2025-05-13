Создан первый в мире универсальный модульный беспилотник

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) создали универсальный модульный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки, не имеющий аналогов в России и мире.
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