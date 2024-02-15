«Что ты думаешь о концерте Киркорова в Горловке?» – спрашивают меня. А я ничего не думаю. Точнее, все мы понимаем, что проблема не в нем самом, а в том, что он поехал в Донбасс, чтобы попытаться спасти репутацию.
Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ДЕРЬМО РЕШИЛО СЫГРАТЬ НА ДУРОЧКА...Захлтело отмыться от дерьма очередным дерьмом....И ещё разок попиариться.
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17 час.
Николай Николаевич
Не надоело 3,14здеть? Что-то не слышно справедливого гнева в адрес организаторов и потребителей голых вечеринок. Боитесь правде в глаза посмотреть?! Или ума не хватает понять,что разделись и изумруды на зад прицепили по чьему-то заказу? Прицепились в одному человеку! Совсем сбрендили?
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12 час.
Vitalich
Пидарасу в перьях веры нет
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19 мин.
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