Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

«Что ты думаешь о концерте Киркорова в Горловке?» – спрашивают меня. А я ничего не думаю. Точнее, все мы понимаем, что проблема не в нем самом, а в том, что он поехал в Донбасс, чтобы попытаться спасти репутацию.