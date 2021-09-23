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Кирилл Сафонов: «Вряд ли смогу передать словами переживания за будущее нашего сына-торопыги»

Кирилл Сафонов: «Вряд ли смогу передать словами переживания за будущее нашего сына-торопыги»

В марте 2019-го на свет появился первенец актера и экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой. Малыш, которого звездные родители назвали Леоном, родился на месяц раньше положенного срока, и Кирилл Сафонов очень переживал за здоровье наследника.

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