Кирилл Сафонов: «Вряд ли смогу передать словами переживания за будущее нашего сына-торопыги»

В марте 2019-го на свет появился первенец актера и экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой. Малыш, которого звездные родители назвали Леоном, родился на месяц раньше положенного срока, и Кирилл Сафонов очень переживал за здоровье наследника.