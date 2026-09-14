Седьмое место по цене аренды квартир: Чита обогнала Казань и Екатеринбург

Портал «Мир квартир» подвёл итоги августа на рынке аренды жилья по 70 крупным городам России. Чита оказалась в этом рейтинге на седьмой строчке по абсолютной стоимости съёмного жилья, обойдя даже такие крупные региональные центры, как Казань, Екатеринбург и Новосибирск.
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