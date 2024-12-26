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Элиты Средней Азии и Закавказья спорят кто из них «создавал» Россию. Пусть разберутся между собой, а мы победителю дадим люлей!

Элиты Средней Азии и Закавказья спорят кто из них «создавал» Россию. Пусть разберутся между собой, а мы победителю дадим люлей!

БлокнотРУ Отношения России с нашими «друзьями и партнерами» по Средней как они любят подчёркивать и поправлять Центральной) Азии и Закавказья, с которыми долго делили общий советский хлеб, напоминают улицу с односторонним движением.

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Комментарии
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Владимир Негода
в 91м пошли за мудаками , а теперь пожинаем плоды !
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2 час.
АС
Анатолий Страшко
Вот &quot;мстим неразумным хазарам&quot;. Приходится.
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2 час.
РР
Русский Россиянин
Пока джамшуты не начнут вешать депутатов членов правительства ничего не изменится ну всё это наступит с таким подходом к ситуации
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2 час.

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