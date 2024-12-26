БлокнотРУ Отношения России с нашими «друзьями и партнерами» по Средней как они любят подчёркивать и поправлять Центральной) Азии и Закавказья, с которыми долго делили общий советский хлеб, напоминают улицу с односторонним движением.
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