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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ги Буше об 1:2: «Локомотив» – лучшая команда КХЛ, задача «Авангарда» – постараться догнать их к концу сезона. Продолжим работать, чтобы подняться на их уровень»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился мыслями после матча с «Локомотивом» (1:2). – В двух предыдущих матчах с сильными соперниками у вашей команды хватало сил отыгрываться.

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