Болельщик «Оклахомы» выиграл 20 тысяч долларов, забросив с центра площадки

Болельщик «Оклахомы» выиграл 20 тысяч долларов, забросив с центра площадки

Болельщик «Оклахомы» Карсон Уислер стал обладателем приза в 20 000 долларов, забросив мяч с центра площадки в перерыве матча против «Портленда» (98:94).

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