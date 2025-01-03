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Татар-информ

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С завтрашнего дня в городах Татарстана будут работать мобильные поликлиники

С завтрашнего дня по 8 января в городах Татарстана будут работать мобильные поликлиники. В Казани они будут располагаться по следующим адресам: 4-5 января, во дворе дома по адресу улица Ноксинский спуск, 21.

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