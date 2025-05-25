Свет будут отключать сегодня в Чите

Отключение электроэнергии пройдёт сегодня в Чите, сообщает пресс-служба «Читаэнерго».С 10:00 до 18:00 — улица Кодарская 3, 4, 5, 6, 8, 10; Трактовая, 40, 42; Олекминская, 10–24, 11, 13, 15; переулок Туринский 18, 18а, 20, 20а, 22, 16; переулок Авдеевский, 1–8; переулок Прямой; улица 1, 2, 3-я Малая; Недорезова, 2–8; Набережная, 46, 48; Уральская; переулок Уральский, улица Рабочая, Юшкова, Деповская, переулок Миронычева.
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