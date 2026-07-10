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Франция – фаворит против Испании в 1/2 финала ЧМ. Испанцы победили в 3 из 4 последних личных встреч

Франция и Испания встретятся в 1/2 финала ЧМ-2026. Испанцы победили французов в 3 из 4 последних личных встреч, в том числе в полуфинале Евро-2024.

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