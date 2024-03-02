Москва реализует поручения президента по строительству социальных и спортивных объектов

Спортобъекты стали важной частью социальной инфраструктуры Власти Москвы уже приступили к выполнению указов президента России Владимира Путина, выданных во время послания Федеральному Собранию, о расширении сферы социальных и спортивных объектов.
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