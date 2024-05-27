В Удмуртии выросло число сезонных вакансий для подростков

Ижевск. Удмуртия. Служба занятости Удмуртии может предложить сезонную работу 2 300 подросткам. Количество вакансий, по сравнению с прошлым годом, выросло, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
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