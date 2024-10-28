Вильфанд: температура воздуха в Москве в начале ноября будет близка к климатической норме

В первые пять дней ноября температура воздуха в Москве будет близка к климатической норме. Вместе с тем это не исключает возможности ее повышения в последующие дни, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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