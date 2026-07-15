Сочи затопило после ночного ливня. По словам местных жителей, некоторые дворы ушли под воду всего за 10 минут.
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Сочи затопило после ночного ливня. По словам местных жителей, некоторые дворы ушли под воду всего за 10 минут.
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