Hürriyet: Турция не допустит операций «Моссада» против ХАМАС на своей территории

Турецкая национальная разведывательная организация (МИТ) не позволит проведения на территории республики спецопераций израильской разведки "Моссад" по устранению членов радикальной палестинской группировки ХАМАС.
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