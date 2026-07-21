Прокуратура проверяет, почему калужская деревня осталась без воды

Прокуратура взяла под контроль устранение аварии, из-за которой деревня Войлово осталась без воды, и организовала проверку причин происшествияИз-за аварии деревня Войлово Людиновского МО осталась без воды.
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