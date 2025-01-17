Стало известно, почему реально в России «сломался» Интернет

На этой неделе в России зафиксировано два серьезных сбоя в работе интернет-сервисов. 14 января вечером пользователи испытывали трудности с доступом к сети, которые длились около 20 минут и затронули почти всех операторов и провайдеров, включая «Ростелеком», «Дом.