В Чувашии задержали топ-менеджеров крупного химпредприятия: что известно

НОВОЧЕБОКСАРСК, 4 июня, ФедералПресс. Следователи СК по Чувашии завели уголовные дела на руководителей двух коммерческих организаций, которые специализируются на выпуске и реализации химической продукции.
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