Трамп увеличил отрыв от Харрис по голосам выборщиков

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп увеличивает отрыв от соперницы от Демократической партии Камалы Харрис по количеству голосов выборщиков на президентских выборах, пишет The Associated Press (AP).
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