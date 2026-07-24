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Цены на нефть растут 24 июля из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть растут 24 июля из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке

Биржи демонстрировали уверенный рост цен на нефть в ходе торгов 24 июля. Котировки повышаются на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке и новых угроз для мировых маршрутов поставок сырья, сообщает Reuters.

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