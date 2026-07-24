Цены на нефть растут 24 июля из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке

Биржи демонстрировали уверенный рост цен на нефть в ходе торгов 24 июля. Котировки повышаются на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке и новых угроз для мировых маршрутов поставок сырья, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии