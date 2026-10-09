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Татар-информ

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Трусова выиграла первое золото после возвращения на международную арену

Трусова выиграла первое золото после возвращения на международную арену

Фото: соцсети фигуристки Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) стала победительницей турнира «Мемориал Дениса Тена» — 2026, который прошел в Алматы (Казахстан).

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