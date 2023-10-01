Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Наталия
    Замечательный представитель у  России в ООН, талантливый дипломат старой советской школы.Слово взял постпр...
  • bianka Белая
    А ведь все укры- смертники. Когда Россия демилитаризирует укруину, а Запад прекратит их вооружать- а он в конце концо...Украинцы опаздыва...
  • paraskovia ekcuzidi
    👍👍👍👍👍👍Слово взял постпр...

Оказалось, «Ланцет» летает всё дальше и дальше: в Германии удивились неожиданному факту

Оказалось, «Ланцет» летает всё дальше и дальше: в Германии удивились неожиданному факту

Разработанный в 2019 году еще никому не известной компанией БПЛА поначалу не вызвал ни у кого интереса.

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